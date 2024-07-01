Поиск

"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд

"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд
Кадр из мультфильма "Головоломка-2"
Фото: Pixar

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мультфильм "Головоломка-2" (Inside Out 2) студии Pixar, принадлежащей американской Walt Disney Co., стал первым фильмом 2024 года с кассовыми сборами более $1 млрд, пишет Barron's со ссылкой на данные Comscore и BoxOfficeMojo.

Картина собрала около $1,01 млрд, в том числе $469,3 млн (включая $57,4 млн за минувшие выходные) в Северной Америке и $545,5 млн в других регионах.

Сиквел "Головоломки" преодолел отметку в $1 млрд за 19 дней - рекорд для анимационных фильмов. До этого такой бокс-офис фиксировали лишь десять анимационных фильмов, включая восемь картин Disney и Pixar.

Последний раз отметка в $1 млрд покорилась в 2023 году фильму "Барби", на что также потребовалось 19 дней.

"Головоломка-2" также претендует на то, чтобы стать самым кассовым фильмом Pixar, которым пока является "Суперсемейка-2" со сборами в $1,2 млрд.

Disney Walt Disney Барби Pixar Comscore BoxOfficeMojo Головоломка-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Продажи туров в Крым упали на 20-30% после ударов по Севастополю

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

"Консорциум.Первый" получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V

Brent подорожала до $85,38 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nike подешевела на рекордные 20%

Правительство России разрешило экспорт бензина на июль

Правительство России разрешило экспорт бензина на июль

ВТБ в третий раз за месяц повышает ставки по собственным ипотечным программам

Акционеры "Норникеля" одобрили отказ от финальных дивидендов за 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });