"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд

Кадр из мультфильма "Головоломка-2" Фото: Pixar

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мультфильм "Головоломка-2" (Inside Out 2) студии Pixar, принадлежащей американской Walt Disney Co., стал первым фильмом 2024 года с кассовыми сборами более $1 млрд, пишет Barron's со ссылкой на данные Comscore и BoxOfficeMojo.

Картина собрала около $1,01 млрд, в том числе $469,3 млн (включая $57,4 млн за минувшие выходные) в Северной Америке и $545,5 млн в других регионах.

Сиквел "Головоломки" преодолел отметку в $1 млрд за 19 дней - рекорд для анимационных фильмов. До этого такой бокс-офис фиксировали лишь десять анимационных фильмов, включая восемь картин Disney и Pixar.

Последний раз отметка в $1 млрд покорилась в 2023 году фильму "Барби", на что также потребовалось 19 дней.

"Головоломка-2" также претендует на то, чтобы стать самым кассовым фильмом Pixar, которым пока является "Суперсемейка-2" со сборами в $1,2 млрд.