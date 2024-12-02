"Моана 2" собрала $221 млн в кинотеатрах - рекорд для праздников с Днем Благодарения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мультфильм "Моана 2" от Walt Disney Co. собрал $221 млн в кинотеатрах США и Канады за первые пять дней проката, что является рекордом для праздников по случаю Дня благодарения, пишет MarketWatch.

С 2019 года этот рекорд удерживал мультфильм "Холодное сердце 2".

Согласно данным Box Office Mojo, второе место по кассовым сборам в период со среды по воскресенье заняла "Злая: Сказка о ведьме Запада", экранизация известного бродвейского мюзикла, снятая киностудией Universal Pictures от Comcast Corp. Она собрала в прокате $117,5 млн. На третьем месте оказался "Гладиатор 2" режиссера Ридли Скотта (Paramount Global), заработавший за пять дней $44 млн.

Общие сборы кинотеатров, по данным Comscore, за этот период составили $420 млн, что является рекордом для праздников по случаю Дня благодарения.