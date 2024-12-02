Поиск

"Моана 2" собрала $221 млн в кинотеатрах - рекорд для праздников с Днем Благодарения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мультфильм "Моана 2" от Walt Disney Co. собрал $221 млн в кинотеатрах США и Канады за первые пять дней проката, что является рекордом для праздников по случаю Дня благодарения, пишет MarketWatch.

С 2019 года этот рекорд удерживал мультфильм "Холодное сердце 2".

Согласно данным Box Office Mojo, второе место по кассовым сборам в период со среды по воскресенье заняла "Злая: Сказка о ведьме Запада", экранизация известного бродвейского мюзикла, снятая киностудией Universal Pictures от Comcast Corp. Она собрала в прокате $117,5 млн. На третьем месте оказался "Гладиатор 2" режиссера Ридли Скотта (Paramount Global), заработавший за пять дней $44 млн.

Общие сборы кинотеатров, по данным Comscore, за этот период составили $420 млн, что является рекордом для праздников по случаю Дня благодарения.

Universal Walt Disney Paramount Global кино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Ипотека в России

Сбербанк планирует выдать за 2024 год ипотечные кредиты на 2,6 трлн рублей

Сбербанк планирует выдать за 2024 год ипотечные кредиты на 2,6 трлн рублей

Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

"Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику

Польша после аварии на "Дружбе" продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт

ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году до 400 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $72,2 за баррель

Бюджет РФ

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 гг

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });