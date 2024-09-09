Нефть Brent подорожала до $71,63 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок замедлили рост днем в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по московскому времени составляет $71,63 за баррель, что на $0,57 (0,8%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,6 (0,89%), до $68,27 за баррель.

Рост могут ограничивать опубликованные в пятницу слабые статданные по американскому рынку труда, сохранение опасений в отношении китайской экономики и ухудшение нефтяных прогнозов Bank of America.

В частности, банк пересмотрел прогноз цены барреля Brent на 2025 год до $75 c $80, WTI - до $71 с $75.

Между тем на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Также поддержку нефтяным котировкам оказывают риски в отношении поставок энергоносителей в условиях приближения урагана к американскому побережью Мексиканского залива - региону, на который приходятся 60% всей нефтеперерабатывающей активности в стране, пишет Trading Economics.