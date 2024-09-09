Brent подорожала до $71,72 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в понедельник, восстанавливаясь после снижения на прошлой неделе.

К 17:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,93%), до $71,72 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,7 (1,03%), до $68,37 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают риски, связанные с возникновением очередного урагана у американского побережья Мексиканского залива. На этот регион приходятся 60% всей нефтеперерабатывающей активности в стране, пишет Trading Economics.

"Фьючерсы на нефть восстанавливаются, пока рынок следит за рисками приостановки добычи из-за урагана в Мексиканском заливе. Национальный центр прогнозирования ураганов ожидает, что шторм может перерасти в ураган и затронуть нефтяную инфраструктуру", - написал аналитик XTB MENA Милад Азар.

Плохая погода, наблюдаемая на юго-востоке Мексиканского залива, может ухудшиться, перейти в категорию тропического шторма в понедельник и достигнуть силы урагана к середине недели, прогнозируют синоптики.

Аналитики StoneX под руководством Алекса Ходса отмечают, что позитивным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали слухи, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, покупая ежемесячно около 16 млн баррелей.