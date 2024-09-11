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Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по основной линейке вкладов, говорится в сообщении банка.

Максимальная ставка в 20% годовых доступна по вкладу "Лучший %" при размещении ранее не находившихся в банке средств сроком на три года.

Максимальная ставка по линейке "СберВклад" повышена до 19% годовых (на срок 7-9 месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбере). Максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам банка 30 тыс. рублей в месяц и имеют подписку "СберПрайм".

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на два года составила 20% годовых.

Сбербанк ВТБ
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