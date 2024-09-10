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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 2,6%.

"Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", - говорится в сообщении агентства.

ВВП США, согласно новому прогнозу Fitch, увеличится в текущем году на 2,5%, а не на 2,1%, как предполагалось в июне.

В 2025 году темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,5%, ожидают в Fitch. Эксперты агентства прогнозируют ослабление экономического подъема в Штатах в следующем году до 1,6%, отмечая ослабление "бюджетного импульса", а также вероятность постепенного замедления роста расходов и доходов потребителей.

"Цикл смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, наконец, начнется, однако базовая ставка в следующем году будет оставаться на уровне, ограничивающем экономическую активность, в связи с чем влияние снижения ставки на экономический рост будет незначительным", - говорится в обзоре Fitch.

Экономика Китая, согласно прогнозу Fitch, увеличится на 4,8% в 2024 году. Агентство ожидает замедления темпов роста экономики КНР до 4,5% в 2025 году на фоне спада объемов экспорта.

Fitch ожидает повышения ВВП еврозоны на 0,8% в текущем и на 1,5% в следующем году.

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