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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с 2,4%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидавшихся в марте 2,4%.

Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора Китая, а также усилением импульса к росту внутреннего спроса на emerging markets, говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

Экономический рост в США замедляется, но слабо, отмечают в Fitch. Агентство сохранило неизменным прогноз повышения ВВП США в этом году – на уровне 2,1%.

Прогноз роста экономики еврозоны на этот год повышен до 0,8% с 0,6%, Китая – до 4,8% с 4,5%, emerging markets (без учета Китая) – до 3,7% с 3,2%.

"Ожидавшийся поворот к глобальному смягчению денежно-кредитной политики начал обретать форму. Европейский центральный банк недавно снизил ставки, а Федеральная резервная система и Банк Англии, как ожидается, сделают это в третьем квартале. Однако инфляция остается на удивление устойчивой, и мы полагаем, что снижение ставок в следующие 12-18 месяцев будет более плавным, чем ожидалось ранее", - говорится в обзоре.

Fitch прогнозирует замедление темпов подъема мировой экономики в 2025 году до 2,4%, ожидая, что рост как в США, так и в еврозоне составит 1,5%. Темпы повышения ВВП Китая в следующем году замедлятся до 4,5%, прогнозирует агентство.

Fitch
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