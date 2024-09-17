Goldman и Citi ухудшили прогнозы роста ВВП Китая в 2024 году до 4,7%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs и Citigroup ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2024 году, сообщает Asia Financial.

Теперь они ожидают повышения ВВП на 4,7%, в то время как ранее в Goldman оценивали его на уровне 4,9%, в Citi - 4,8%.

Это обусловлено слабыми статданными, которые были опубликованы в последнее время. Так, промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является минимальными темпами повышения за пять месяцев.

Слабая экономическая активность привлекла внимание к медленному восстановлению экономики Китая и подчеркнула необходимость дальнейших мер стимулирования для поддержки спроса, отмечает Asia Financial.

По мнению экспертов из Goldman, "риск того, что Китай не достигнет целевого уровня правительства по росту ВВП за год примерно на 5%, усиливается". При этом банк сохранил оценку экономического подъема в 2025 году на уровне 4,3%.

Аналитики Citi понизили прогноз на следующий год до 4,2% с 4,5% из-за отсутствия значительных катализаторов для повышения внутреннего спроса.