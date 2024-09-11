Поиск

Ставки по ипотеке в США упали до минимума с февраля 2023 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 6 сентября, упал на 14 базисных пунктов, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,29% против 6,43% неделей ранее. Показатель снижается шесть недель подряд и обновил минимум с февраля 2023 года.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю повысилось на 1,4% после роста на 1,6% неделей ранее.

Доходность гособлигаций, с которой коррелируют ставки по ипотеке, отреагировала снижением на данные, указавшие на замедление инфляции и ослабление рынка труда, а также на ожидания первого снижения ключевой процентной ставки Федрезерва в сентябре, отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

США Ассоциация ипотечных банкиров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent резко подорожала до $70,6 за баррель

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });