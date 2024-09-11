Ставки по ипотеке в США упали до минимума с февраля 2023 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 6 сентября, упал на 14 базисных пунктов, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,29% против 6,43% неделей ранее. Показатель снижается шесть недель подряд и обновил минимум с февраля 2023 года.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю повысилось на 1,4% после роста на 1,6% неделей ранее.

Доходность гособлигаций, с которой коррелируют ставки по ипотеке, отреагировала снижением на данные, указавшие на замедление инфляции и ослабление рынка труда, а также на ожидания первого снижения ключевой процентной ставки Федрезерва в сентябре, отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.