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Campbell Soup меняет название на Campbell's Company

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. объявил о смене названия на Campbell's Company.

Компания отказывается от слова "Soup" в названии, но не намерена прекращать производство супов. Новое название требует утверждения акционерами, этот вопрос будет рассмотрен на годовом собрании в ноябре, говорится в пресс-релизе компании.

"Мы всегда будем любить суп и никогда не отойдем от этого важнейшего бизнеса, однако сегодня наша компания - это гораздо больше чем суп", - заявил главный исполнительный директор Campbell's Марк Клауз на Дне инвестора.

"Небольшое, но важное изменение в названии позволяет сохранить узнаваемость культового бренда компании, репутацию и капитализацию, выстроенные за 155 лет, и в то же время отразить полноту нашего портфеля", - отметил Клауз.

Campbell Soup была основана в 1869 году. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков. Компания владеет тремя брендами, стоимость которых превышает $1 млрд - это Campbell's, Goldfish и Pepperidge Farm. В общей сложности на 16 основных брендов Campbell's приходится 84% ее годовой выручки и 95% скорректированной операционной прибыли. Мировую известность компания получила благодаря серии работ Энди Уорхола.

С начала 2024 года капитализация Campbell Soup выросла на 18,2%.

Энди Уорхол Campbell Soup Марк Клауз Campbell's Company США
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