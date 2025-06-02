Поиск

Campbell's увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell's Co. (ранее известный как Campbell Soup Co.) в третьем квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль вдвое и увеличил выручку на 4%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

За квартал, который завершился 27 апреля, чистая прибыль компании сократилась до $66 млн, или 22 центов в расчете на акцию, против $133 млн, или 44 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 73 цента на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 65 центов.

Квартальная выручка увеличилась на 4% - до $2,48 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $2,43 млрд.

Компания подтвердила прогноз на весь 2025 фингод, согласно которому скорректированная прибыль на акцию составит $2,95-3,05 (снижение на 1-4%), а выручка вырастет на 6-8%.

С начала года капитализация компании снизилась на 18,7%, до $10,15 млрд.

Campbell's была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

Энди Уорхол Campbell's США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6477 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });