Campbell's увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell's Co. (ранее известный как Campbell Soup Co.) в третьем квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль вдвое и увеличил выручку на 4%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

За квартал, который завершился 27 апреля, чистая прибыль компании сократилась до $66 млн, или 22 центов в расчете на акцию, против $133 млн, или 44 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 73 цента на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 65 центов.

Квартальная выручка увеличилась на 4% - до $2,48 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $2,43 млрд.

Компания подтвердила прогноз на весь 2025 фингод, согласно которому скорректированная прибыль на акцию составит $2,95-3,05 (снижение на 1-4%), а выручка вырастет на 6-8%.

С начала года капитализация компании снизилась на 18,7%, до $10,15 млрд.

Campbell's была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.