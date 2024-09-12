Brent подорожала до $71,09 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг после уверенного подъема за предыдущую сессию на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Этой ночью ураган обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, около 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

К 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,68%), до $71,09 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,42 (2,1%), до $70,61 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,43 (0,64%), до $67,74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,56 (2,4%), до $67,31 за баррель.

Сезон ураганов в США в этом году может оказаться довольно интенсивным, учитывая жаркую летнюю погоду, сказал Market atch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Это всегда имеет последствия для нефтяного рынка.

"Первый удар, как правило, приходится на производство нефти, поскольку компании эвакуируют штат добывающих платформ в Мексиканском заливе", - отметил эксперт.

В четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.