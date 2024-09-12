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В США сотни тысяч потребителей остались без света из-за урагана "Франсин"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Франсин" обрушился на Луизиану и вызвал наводнения и сбои в электроснабжении, сообщает CBS News.

Примерно 392 тысячи потребителей (домохозяйств и организаций) остались без света, ветром повалены деревья, повреждены линии электропередач, реки и озера выходят из берегов. Данных о жертвах пока нет.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для ликвидации последствий стихии задействованы силы Национальной гвардии.

Согласно американскому Национальному центру по наблюдению за ураганами, на тот момент, когда "Франсин" достиг побережья Луизианы, он имел вторую из пяти возможных категорий по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. Очень быстро "Франсин" ослабел до тропического шторма.

По прогнозам, в некоторых частях Луизианы и соседнем штате Миссисипи может выпасть в течение дня до 30 см осадков.

США Миссисипи Луизиана Джефф Лэндри Франсин
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