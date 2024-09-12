МЭА сохранило прогноз добычи нефти в мире в 2024 и 2025 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в августе увеличились на 80 тысяч баррелей в сутки - до 103,5 млн б/с, при этом перебои, вызванные политическим конфликтом в Ливии, в сочетании с техническим обслуживанием объектов в Норвегии и Казахстане, были компенсированы возросшими поставками из Гайаны, Бразилии и других стран.

Об этом сказано в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

В августе основное внимание пришлось на Ливию, где добыча упала с июльских 1,2 млн б/с до менее 500 тысяч б/с. Поскольку производство в Ливии колеблется около этих низких показателей в начале сентября, кризис окажет большее влияние на мировые поставки в этом месяце, чем в прошлом, отмечает МЭА.

Аналитики прогнозируют, что в 2024 году мировые поставки нефти вырастут на 660 тысяч б/с, до рекордных 102,9 млн б/с, а в следующем - еще на 2,1 млн б/с, до 105 млн б/с. При этом страны, не входящие в ОПЕК+, нарастят производство на 1,5 млн б/с в этом и следующем году, в то время как ОПЕК+ может снизить добычу на 810 тысяч б/с в 2024 году, но увеличить на 540 тысяч б/с в следующем году, если добровольные сокращения останутся в силе.

В августовском отчете МЭА также ожидало роста поставок нефти в 2024 году до 102,9 млн б/с, а в следующем - до 105 млн б/с.

"Наши текущие балансы предполагают, что мировой рынок нефти будет перенасыщен в 2025 году, если ОПЕК+ продолжит предлагаемую отмену ограничений. Даже если эти сокращения сохранятся, мировые запасы могут увеличиться в среднем на 1,1 млн баррелей в день в следующем году", - считает МЭА.