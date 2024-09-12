МЭА отметило сокращение экспорта российской нефти в августе на 4%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе 2024 года снизился на 290 тысяч б/с к июлю - до 7 млн б/с, упав второй месяц подряд и достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года, сказано в отчете МЭА.

Экспорт нефти продемонстрировал сезонное сокращение на 270 тысяч б/с к июлю - до 4,4 млн б/с (снижение год к году составило 270 тысяч б/с). Напротив, экспорт нефтепродуктов был относительно стабильным (-20 тысяч б/с по сравнению с тем же периодом 2023 года) на уровне 2,65 млн б/с, несмотря на летний рост спроса и стагнацию работы НПЗ.

Снижение экспорта светлых нефтепродуктов на 240 тысяч б/с (нафта, бензин и газойль) компенсировало рост поставок мазута и вакуумного газойля на 230 тысяч б/с, что отражает простои перерабатывающих установок после атак беспилотников, подсчитали в МЭА.

Более низкие объемы и цены в совокупности привели к сокращению доходов от экспорта на $1,6 млрд к июлю - до $15,3 млрд (на $2,4 млрд меньше, чем годом ранее), что "является уровнем, не наблюдавшимся с июля 2023 года". Выручка от продажи нефтепродуктов снизилась на $480 млн - до $5,6 млрд, а от продажи нефти - на $1,2 млрд, до $9,6 млрд.

"Имеющиеся данные не проясняют, отражает ли необычно глубокое падение экспорта российской нефти в августе усилия по выполнению обязательств ОПЕК+ по сокращению добычи или просто более интенсивное техническое обслуживание месторождений", - отмечает МЭА.

По оценке аналитиков, добыча нефти в России в августе снизилась на 80 тысяч б/с - до 9,11 млн б/с, добыча жидких углеводородов в целом составила 10,6 млн б/с.

Почти 230 тысяч б/с морского экспорта нефти в августе не имели определенного пункта назначения на момент написания отчета, пишут аналитики.

Средняя экспортная цена российской нефти в августе снизилась на $4,92 за баррель - до $69,82 за баррель (стоимость Urals снизилась на $3,5-4 за баррель, до $68,3 за баррель), в то время как стоимость North Sea Dated упала на $4,54 за баррель и составила в августе $80,7 за баррель.

Котировка нефти ESPO, экспортируемой из восточного порта Козьмино, упала на $5,69 за баррель. При этом ее дисконт к дубайскому сорту снизился с $5,6 в июле до $4,9 в августе. Дисконт котировки Urals DAP West Coast India к Dubai снизился с $1,8 до $0,7 за баррель.