Котировки Brent ускорили рост до $71,61 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

К 14:38 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1 (1,42%), до $71,61 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,05 (1,56%), до $68,36 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,1%, WTI - на 2,4%.

Минувшей ночью ураган "Франсин", усилившийся до II категории, обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, примерно 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

"Шторм привел к закрытию добывающих мощностей, что вызвало опасения по поводу краткосрочного сокращения поставок из важнейшего нефтедобывающего региона США, - отметил финансовый стратег Exness Ли Сян Ган. - Однако целый ряд факторов может ограничить подъем цен на нефть. В том числе речь идет про замедление роста мировой экономики и слабые прогнозы спроса".

Международное энергетическое агентство в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Совокупный спрос в 2024 году, как ожидается, составит 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025 году - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с).

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.