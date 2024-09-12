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Заявки на ввоз в Россию беспошлинной курятины за неделю выросли более чем в 2 раза

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заявки на ввоз в Россию мяса кур без уплаты таможенных пошлин увеличились более чем в два раза.

Как сообщается в материалах Минсельхоза, по данным на 12 сентября, их объем составляет 2,368 тыс. тонн (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС). Это в 2,3 раза больше, чем на 6 сентября (1,034 тыс. тонн).

В то же время объем разрешенного к ввозу мяса за неделю не изменился и составляет 42 тыс. 091,5 тонны, если исходить из данных ведомства, что на 12 сентября остаток тарифной квоты составил 97 тыс. 908,5 тонны, а ее общий объем на год установлен в объеме 140 тыс. тонн.

Как сообщалось, беспошлинная квота на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году была введена на фоне резкого подорожания этого мяса в конце прошлого года, нацелена на увеличение предложения курятины на рынке и стабилизацию цен. Ввозимое мясо предназначается для производства готовой продукции.

По данным Росстата, с начала года потребительские цены на курятину снизились на 3,7%, за неделю с 3 по 9 сентября - на 0,2%.

Минсельхоз ЕАЭС Росстат
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