В России производство птицы в августе выросло на 8,6%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в январе-августе 2024 года произвели 4,395 млн тонн птицы (в живом весе, на убой), что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,309 млн тонн), сообщает Росстат. В августе рост производства составил 8,6%, до 562,1 тысячи тонн с 517,7 тысячи тонн годом ранее.

Поголовье птицы на конец августа достигло 484 521,2 тысячи голов против 459 057,9 тысячи в августе 2023 года.

Как сообщалось, для сдерживания роста цен на курятину, который был отмечен в конце прошлого года, правительство ввело на 2024 год квоту на ввоз в Россию 140 тысяч тонн мяса птицы без уплаты таможенной пошлины. Однако, по данным Минсельхоза, пока из нее выбрано только 42,1 тысячи тонн.

По данным Росстата, с начала года к 9 сентября цены на курятину снизились на 3,7%.

Снижаются и оптовые цены на это мясо, но меньшими темпами. По данным аналитического агентства EMEAT, за минувшую неделю средние цены стали ниже на 0,1%. Стоимость куриной разделки сократилась на 0,1%, тушки бройлера - на 0,5%. Субпродукты, наоборот, подорожали на 0,5%.

Росстат также сообщил, что в августе сельхозорганизации произвели 470,4 тысячи тонн свиней, что практически соответствует показателю августа прошлого года (470,9 тысячи тонн). За 8 месяцев производство выросло на 6,1%, до 3,86 млн тонн с 3,646 млн тонн.

Производство крупного рогатого скота в минувшем месяце в годовом выражении выросло на 3,2%, до 95,3 тысячи тонн с 92,3 тысячи тонн, за 8 месяцев - на 8,4%, до 755,5 тысячи тонн с 697,2 тысячи тонн.

Всего в августе было произведено 1,132 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 4,3% больше прошлогоднего (1,085 млн тонн). За 8 месяцев рост составил 4,2%, до 9,037 млн тонн с 8,67 млн тонн.

Приведенные Росстатом данные не учитывают четыре новых региона.