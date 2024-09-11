Снижение цен на яйца в РФ с 3 по 9 сентября практически остановилось

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на яйца в РФ с 3 по 9 сентября практически остановилось.

Как сообщил Росстат в среду, цены снизились всего на 0,02% против 0,3% неделей ранее.

С начала года яйца подешевели на 19,5%. Снижение началось после резкого взлета цен в конце прошлого года.

Росстат также сообщил, что сахар за неделю подешевел на 0,6%, маргарин - на 0,4%, гречневая крупа и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, мясо кур и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.

В то же время наиболее активно продолжает дорожать молочная продукция. Цены на сметану за неделю выросли на 1,1%, пастеризованное молоко и сливочное масло - на 1%, стерилизованное молоко - на 0,8%, творог - на 0,7%, сыры - на 0,4%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились, на некоторые виды продукции - более чем в два раза.

Кроме того, мороженая рыба, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,3%, свинина, водка и соль - на 0,2%, говядина, сосиски, сардельки и вермишель - на 0,1%.