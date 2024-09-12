ЦБ накануне заседания по ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России накануне заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе.

Как следует из материалов ЦБ, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до 0,62% с 0,49% в июле, 0,56% в июне, 0,92% в мае, 0,73% в апреле, 0,59% в марте, 0,54% в феврале, 0,52% в январе.

Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ), 0,75% в июне, 0,86% в мае, 0,49% в апреле, 0,39% в марте, 0,53% в феврале, 0,52% в январе 2024 года.

Банк России впервые публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров.

Росстат накануне опубликовал данные по инфляции за август и начало сентября.

Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ). Этот показатель превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%). Инфляция в РФ со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на 0,04% с 13 по 19 августа, на 0,05% с 6 по 12 августа.

Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

После выхода этих данных некоторые аналитики пересмотрели свои ожидания по ставке ЦБ: если раньше базовым вариантом они считали ее сохранение на уровне 18%, то теперь ждут повышения до 19-20%.

Банк России повысит ставку до 20% уже в пятницу, а не в октябре, следует из пересмотренного прогноза аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты как раз обращают внимание на ускорение базовой инфляции в августе к июлю до 0,6% и сохранение высоких темпов роста кредитования.

"Вероятно, ЦБ объяснит свое решение желанием охладить высокие темпы кредитования. Кроме того, эта мера может помочь вернуть инфляцию к целевому уровню в следующем году", - полагают экономисты.

Повысив ставку в пятницу, Банк России, по их мнению, повторит мнение о необходимости поддерживать высокие ставки и дальше. При этом сигнал о его возможных действиях на ближайших заседаниях станет более нейтральным, считают аналитики. Они полагают, что ЦБ не будет намекать о повышении ключевой ставки выше 20%.

На ускорение инфляции в августе выше прогнозов также обращают внимание экономисты "Астра Управление активами". Сезонно скорректированный рост цен в августе они оценивают в 0,75% (1,25% в июле). В годовом выражении это дает замедление в августе до 9,4% (с сезонной корректировкой) с 16,1% в июле и 10,7-9,3% в мае-июне. Базовая инфляция с сезонной корректировкой в годовом выражении в августе ускорилась до 7,7% против 6,9-6,0% в июне-июле.

"Наша уверенность (и рынка в целом) в неизменности 18%-ной ставки в пятницу серьезно пошатнулась после цифр по инфляции, хотя после мониторинга компаний этот исход выглядел базовым. Вариант повышения до 19% или сразу 20% кажется неизбежным в текущей логике прогнозов и комментариев от ЦБ: инфляция в 2024 году с высокой вероятностью превысит 7%, ЦБ обещал в этом сценарии ставку 20% или выше, проинфляционных рисков достаточно, не повышать ставку в таких условиях нельзя", - отмечают эксперты.