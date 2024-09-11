Инфляция в России в августе составила 0,2%, годовая снизилась до 9,05%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,2% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,5% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат.

Замедление инфляции в августе было ожидаемым, оно объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом инфляция в августе превысила ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%.

За январь-август 2024 года цены выросли на 5,27% (в августе 2023 года инфляция составила 0,28%, а за январь-август 2023 года - 3,70%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2024 года составил 100,60% (в июле 2024 года - 100,40%). В годовом выражении базовый индекс цен в августе снизился до 108,44% со 108,60% в июле.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% (в годовом сравнении - подорожали на 9,72%). В том числе плодоовощная продукция снизилась в цене в августе на 3,96% (в годовом выражении - выросла на 19,29%).

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,60% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,09%).

Услуги в августе подорожали в среднем на 0,01% (в годовом выражении - подорожали на 11,73%).

В августе снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 17,9%, свеклу - на 13,5%, морковь - на 12,3%, картофель - на 9,2%, бананы - на 6,6%, помидоры - на 6,0%, лук - на 3,9%, яблоки - на 3,0%, груши - на 2,0%. Одновременно выросли цены на апельсины - на 10,7%, капусту - на 2,5%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно выросли цены на масло сливочное и какао - на 2,9%, икру лососевых рыб - на 2,3%, масло оливковое, молоко питьевое цельное стерилизованное - на 1,7%, хлеб ржаной- на 1,6%, муку - на 1,4%, свинину - на 1,2%, кофе - на 1,1%.

Снизились в августе цены на куриные яйца - на 1,8%, мясо кур и крупы овсяную и перловую - на 0,5%, крупу манную, сахар - на 0,4%.

Цены на газовое моторное топливо в августе выросли на 10,8%, бензин автомобильный - на 1,2%, дизельное топливо - на 0,5%.

Среди услуг пассажирского транспорта снизились в августе цены и тарифы: на проезд в поездах дальнего следования - на 16,4%, авиаперелет экономическим классом - на 13,0%.

Росстат одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 сентября.

Инфляция в стране со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), роста цен на 0,03% с 20 по 26 августа, на 0,04% с 13 по 19 августа, на 0,05% с 6 по 12 августа.

С начала месяца рост цен к 9 сентября составил 0,08%, с начала года к 9 сентября рост цен составил 5,35%.

Из данных за 9 сентября этого и прошлого годов следует, что на 9 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,97% с 9,05% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,85%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 3 по 9 сентября снизились на 1,7% (на неделе с 27 августа по 2 сентября уменьшились также на 1,7%), в том числе на капусту снизились на 5,6%, морковь - на 3,8%, картофель - на 3,2%, свеклу - на 2,9%, яблоки - на 2,3%, лук - на 2,0%. Одновременно цены на огурцы выросли на 1,3%.

За период с 3 по 9 сентября существенно выросли цены на сметану - на 1,1%, молоко пастеризованное и масло сливочное - на 1,0%, молоко стерилизованное - на 0,8%, творог - на 0,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,4%.

При этом снизились цены на сахарный песок - на 0,6%, маргарин - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,4% (неделей ранее - на 0,2%).

Стоимость авиаперелета экономклассом с 3 по 9 сентября сентября снизилась на 0,2% (с 27 августа по 2 сентября упала на 8,8%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 9 сентября на уровне 8,85% соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 3 по 9 сентября 2024 года на потребительском рынке цены выросли на 0,09%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,05%: ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 1,71%с 1,66%), на остальные продукты питания цены выросли на 0,19% (после роста на 0,13% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,14% (после 0,08% неделей ранее). В секторе услуг цены выросли на 0,03% (после падения на 0,69% неделей ранее) на фоне удешевления услуг гостиниц", - говорится в материале министерства.

Банк России 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ в июле повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году до 4,5% с 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2024 году составляет 7,1% (вырос с 6,8% на начало августа).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ставке в среду опубликовал оперативные данные мониторинга предприятий. Из них следует, что ценовые ожидания в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу на уровне 18%. При этом некоторые эксперты допускают повышение ставки до 19-20% на ближайшем заседании.