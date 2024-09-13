Рубль утром снижается в паре с юанем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед решением Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,758 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. После публикации свежих данных по инфляции за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

ЦБ в преддверии заседания впервые опубликовал расчеты по сезонно скорректированной инфляции (и сделал это через день после выхода данных Росстата).

В июле, повысив ключевую ставку с 16% до 18%, Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. Такой сигнал означает, что повышение ставки на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных, сообщил в конце августа зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента июльского заседания существенно не изменился.

Инфляция в РФ

Инфляция в России в августе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ). Этот показатель превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%).

Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.

Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе, как следует из данных ЦБ, вырос до 0,62% с 0,49% в июле и 0,56% в июне. Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ) и 0,75% в июне.

Ценовые ожидания предприятий, по оперативным данным, в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.е

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц.

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды была остановлена работа порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $72,35 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,62%, до $69,39 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%.

Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.