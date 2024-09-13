Банк России отметил рост проинфляционных рисков на ухудшении условий внешней торговли

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных, заявил Банк России, комментируя повышение ключевой ставки до 19%.

По оценке регулятора, выросли проинфляционные "риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли". Кроме того остаются "риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста".

"Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - сказано в пресс-релизе.

ЦБ также сохранил оценку рисков со стороны бюджета. Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. "Изменения в бюджетной политике могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - повторил регулятор.

ЦБ отметил, что инфляционное давление остается высоким, и не исключил, что по итогам 2024 года годовая инфляция может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.

"Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - считает ЦБ.

Регулятор также отметил продолжающийся рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, кроме того, "увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков".

"В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке. В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции", - сказано в заявлении.

ЦБ допустил, что снова повысит ставку на ближайшем заседании. По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.