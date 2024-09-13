Набиуллина готова повышать ставку до достижения инфляции в 4%

Она объяснила, почему нельзя смириться с более высоким ростом цен

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует сохранять жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к уровню 4%, и не готов мириться с инфляцией в 6-8%, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году, для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жёсткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.

"Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6-8%? Во-первых, для того, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения, во-вторых - только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цену таких кредитов включается инфляционная составляющая. В-третьих, когда инфляция значительно выше, чем в странах - торговых партнерах, рубль постоянно ослабляется", - перечислила Набиуллина.

Она отметила, что высокая инфляция означает большую волатильность цен: "Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут, тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества, поэтому Банк России будет делать все возможное для того, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году".