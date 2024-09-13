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ЦБ ожидает, что инфляция в 2024 г. может превысить июльский прогноз в 6,5-7%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Прогноз по инфляции в 2025 году ЦБ сохранил на уровне 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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ЦБ отмечает, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней второго квартала 2024 года, но превышают средние значения за первый квартал. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению, подчеркивается в сообщении.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, добавляет ЦБ. Увеличились и краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков. В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке. В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции, отметил регулятор.

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