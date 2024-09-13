ЦБ РФ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год в октябре

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России уточнит прогноз по инфляции на 2024 год в октябре, июльский диапазон в 6,5-7%, вероятно, будет повышен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала Набиуллина.

Ценовое давление остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов, отметила глава ЦБ. "Большинство показателей устойчивой инфляции продолжает находиться в коридоре 6-8%. Это неприемлемо высокие уровни", - добавила Набиуллина.

ЦБ в релизе по итогам заседания совета директоров в пятницу отметил, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%. При этом прогноз по инфляции в 2025 году ЦБ сохранил на уровне 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.