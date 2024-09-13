Банк России заявил о замедлении роста экономики страны

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Данные за II квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста российской экономики, при этом отклонение от сбалансированного роста все еще остается значительным, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

"Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле - августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился", - отмечают в ЦБ.

"Данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса. Об этом свидетельствует высокое текущее инфляционное давление", - говорится в релизе.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - подчеркивают в ЦБ.

В релизе также отмечается, что "потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой", в первую очередь ее "поддерживает рост доходов населения".

"Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы. Хотя данные опросов свидетельствуют о некотором ухудшении текущих деловых настроений, ожидания компаний по будущему спросу по-прежнему высокие", - отмечают в ЦБ.

Как сообщалось, ЦБ в 2024 году ожидает рост ВВП в интервале 3,5-4,0%, но в 2025 году прогнозирует рост лишь в интервале 0,5-1,5%, а в 2026 году - в интервале 1-2%.