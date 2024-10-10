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Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России увидел в динамике финансовых потоков признаки замедления роста экономики страны в III квартале.

Как говорится в комментарии ЦБ, в сентябре объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему, снизился на 0,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года. В III квартале рост поступлений составил в среднем 0,4% после 7,4% в II квартале.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления в сентябре увеличились на 2,9% (в III квартале на 2,1% ко II кварталу, что ниже темпов I квартала 2024 года, но выше IV квартала 2023 года).

Динамика платежей по укрупненным группам отраслей как в сентябре, так и III квартале была разнонаправленной: положительный вклад внесли отрасли потребительского спроса (хотя и меньший, чем в II квартале), а отрицательный - отрасли, ориентированные на инвестиционный и внешний спрос, отмечает ЦБ.

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