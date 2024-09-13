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Британский регулятор выявил риски для конкуренции в случае слияния Vodafone UK и Three UK

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Слияние Vodafone UK, британского подразделения оператора сотовой связи Vodafone Group, и конкурирующей Three UK может привести к существенному ослаблению конкуренции на рынке страны, заключило британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA).

В ходе детальной проверки сделки регулятор предварительно установил, что она приведет к росту цен для десятков миллионов абонентов сотовой связи или ухудшению условий обслуживания, говорится в его сообщении.

Кроме того, слияние негативно отразится на "оптовых" клиентах - виртуальных операторах сотовой связи, таких как Lyca Mobile, Sky Mobile и Lebara, которые зависят от базовых операторов. Число последних сократится до трех с четырех в результате сделки, что усложнит для виртуальных операторов получение конкурентоспособных условий.

При этом интеграция инфраструктуры Vodafone и Three может повысить качество сетей сотовой связи и ускорить развертывание сетей и услуг 5G, однако не в такой степени, как обещают участники сделки, отмечает CMA. По его мнению, у объединенной компании может не оказаться стимула следовать заявленной инвестиционной программе, предполагающей вложения в британскую 5G-инфраструктуру в размере 11 млрд фунтов стерлингов ($14,4 млрд) в течение пяти лет.

Регулятор проведет консультации по своим предварительным выводам и вариантам решения названных проблем и оставляет за собой право заблокировать слияние.

Окончательное решение он примет к 7 декабря.

В июне 2023 года Vodafone Group достигла соглашения с гонконгским конгломератом CK Hutchison, которому принадлежит Three UK, об объединении активов в Великобритании. Предполагается, что по итогам сделки Vodafone Group будет владеть 51% в новой компании, CK Hutchison - оставшимися 49%. Стоимость объединенной компании оценивается в 16,5 млрд фунтов стерлингов ($21,7 млрд).

Vodafone UK (17,5 млн абонентов) и Three UK (9,9 млн абонентов) занимают третье и четвертое место среди крупнейших операторов сотовой связи Великобритании. Они уступают O2, принадлежащей Virgin Media O2, и EE, принадлежащей BT Group. Объединенная компания стала бы крупнейшим оператором.

Vodafone Великобритания Three UK BT Group Virgin Media CK Hutchison Sky Mobile
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