Британский регулятор одобрит слияние Vodafone UK и Three UK на определенных условиях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) готово одобрить сделку по слиянию оператора связи Vodafone UK и конкурирующей Three UK при выполнении компаниями определенных условий.

Британская Vodafone Group и гонконгский конгломерат CK Hutchison, которому принадлежит Three UK, договорились об объединении активов в Великобритании в июне 2023 года. Стоимость объединенной компании оценивается в 16,5 млрд фунтов стерлингов ($18 млрд).

CMA полагает, что обещанные Vodafone UK и Three UK многомиллиардные инвестиции в обновление сетей связи в Великобритании, в том числе в развертывание сети 5G, а также меры защиты потребителей снимут опасения в отношении угрозы конкуренции, которые регулятор обозначил в сентябре.

"Предварительно мы пришли к выводу, что реализация программы сетевой интеграции и инвестиций, предложенной Vodafone и Three, позволит существенно улучшить качество мобильной сети объединенной компании, что усилит конкуренцию между операторами мобильной связи в долгосрочной перспективе, принеся пользу миллионам людей", - говорится в сообщении CMA.

Кроме того, операторам придется сохранить существующие тарифы для пользователей по крайней мере на три года.

Окончательное решение по сделке CMA обнародует 7 декабря.

Vodafone UK (17,5 млн абонентов) и Three UK (9,9 млн абонентов) занимают третье и четвертое место среди крупнейших операторов сотовой связи Великобритании. Они уступают O2, принадлежащей Virgin Media O2, и EE, принадлежащей BT Group. Объединенная компания стала бы крупнейшим оператором.