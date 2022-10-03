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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Оператор Vodafone начал переговоры о слиянии с конкурентом Three UK

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Британский оператор сотовой связи Vodafone Group Plc ведет переговоры об объединении с конкурентом Three UK, принадлежащим гонконгскому конгломерату CK Hutchison Holdings. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на пресс-релиз Vodafone.

Компания рассматривает возможности слияния бизнеса с Three UK, в котором Vodafone будет принадлежать 51%-ная доля, CK Hutchison - 49%. Потенциальную сумму сделки Vodafone не озвучил.

В случае слияния с Three UK, Vodafone достигнет необходимого масштаба для развертывания собственной сети 5G в Великобритании, отметила компания, добавив также, что она планирует расширить широкополосное подключение в сельской местности и для малого бизнеса.

Тем не менее, пока нет ясности относительно того, смогут ли компании достигнуть окончательного соглашения, добавила также Vodafone.

Vodafone (18 млн клиентов) и Three UK (9,3 млн клиентов) занимают третье и четвертое место среди крупнейших операторов сотовой связи Великобритании, пишет Guardian. Они уступают O2 (34 млн клиентов), принадлежащей Virgin Media O2, и EE (26 млн клиентов), принадлежащей BT Group.

С начала 2022 года капитализация Vodafone снизилась на 8%, в то время как британский индекс FTSE 100 потерял за этот период 7,1%.

Vodafone Three UK Великобритания Гонконг CK Hutchison Holdings
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