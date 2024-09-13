Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и до 20% годовых. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18%. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

"На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение ставки до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали шаг повышения до 19% и до 20%, после выхода особенно статистики по инфляции в июле, в августе, последние месяцы, предметно обсуждали шаг повышения ставки", - сказала Набиуллина.

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После чего повысил ее до 18% годовых 26 июля.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 октября.