Что произошло за день: пятница, 13 сентября

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку, лишение шести британских дипломатов аккредитации, пополнение списка иноагентов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 19% годовых. Регулятор допускает повышение ставки на ближайшем заседании. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в пятницу рассматривались три варианта действий: сохранение ставки, повышение до 19% или до 20%.

- Шесть сотрудников посольства Великобритании в РФ лишены аккредитации. Они находились в стране по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. По данным российского МИД, решение связано с нарушением Венских конвенций о дипломатических сношениях и с ограничением срока аккредитации российских дипломатов.

- Арестованы бывший первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн и ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубской. Они стали фигурантами дела о коррупции.

- Совместная компания Wildberries и владельца группы Russ готовит иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей. ООО "РВБ" сообщает, что обнаружена задолженность "ВБ Девелопмент" перед Wildberries по 65 договорам.

- Минюст включил в список иноагентов "Собеседник-Медиа".

- Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий.

- Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября в среднем на 70-85%. Ставка будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.