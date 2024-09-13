Глава ЦБ РФ заявила о сохранении проблем с трансграничными платежами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с трансграничными расчетами остаются, это сдерживает динамику импорта в условиях высокого спроса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

При этом она отметила, что снижение цен на нефть для России несет проинфляционный характер.

"Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров сохраняются, что вероятно наряду с ключевой ставкой сдерживает темпы роста импорта в условиях высокого внутреннего спроса", - заявила Набиуллина.

"Рост мировой экономики замедляется, что в основном соответствует нашему прогнозу. Это происходит прежде всего за счет промышленности, тогда как сфера услуг чувствует себя увереннее. В целом структура глобального спроса становится менее энергоемкой. Это может ограничивать спрос на наши экспортные товары. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления", - прокомментировала она ситуацию с ценами на нефть.

"Для России эти тенденции на рынке нефти являются проинфляционными. Снижение цен на основные российские товары привело к некоторому сокращению экспорта в июле-августе. Поскольку импорт при этом сохранился на прежнем уровне, сальдо внешней торговли в целом уменьшилось", - пояснила глава ЦБ влияние снижения цен на нефть на инфляцию в РФ.