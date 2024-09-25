Путин заявил о частичном решении проблемы с трансграничными расчетами

Этого удалось добиться за счет увеличения доли рубля во внешнеторговых операциях, сказал президент

Президент РФ Владимир Путин Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что проблему расчетов по внешнеэкономическим контрактам удалось решить во многом за счет использования в них российского рубля, работа в этом направлении будет продолжена.

"Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт так называемых токсичных западных валют сократилась вдвое, при этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза - до 39%, доля расчетов за импорт выросла до 30%.

"Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы в форме и так далее и так далее", - сказал президент.