Льготный лизинг распространится на оборудование для перевода сельхозтехники на газомоторное топливо

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ включил в список льготного лизинга некоторые виды оборудования, необходимого для более активного перевода сельхозтехники на газомоторное топливо.

Согласно приказу ведомства, зарегистрированному Минюстом 23 августа 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, в список включены баллоны высокого давления для сжатого природного газа, который используется в качестве моторного топлива для автомобилей, термоизолированные резервуары для хранения такого газа, сооружения для сжижения, хранения и регазификации газа, газовые и комбинированные горелки и др.

Как сообщалось, в настоящее время на газомоторном топливе в АПК работает порядка 15 тыс. автомобилей. Минсельхоз заявлял, что этот показатель будет увеличиваться, поскольку эксплуатационные расходы в данном случае на 20% ниже дизельных аналогов. Кроме того, большой потенциал заложен в переводе на газомоторное топливо тракторов и зерносушильных комплексов. В частности, в сфере сушки зерна число потенциальных потребителей, заинтересованных в переводе комплексов на газ, превышает 500.

По оценке Россельхозбанка, переход на газомоторное топливо позволит сократить расходы отечественных сельхозпроизводителей на топливо на 100 млрд рублей в год.

Между тем, как заявлял на июльской конференции "Где маржа 2024" первый заместитель гендиректора "Ростсельмаша" Алексей Швейцов, расширение использования в АПК РФ сельхозтехники на газомоторном топливе будет зависеть от создания инфраструктуры для ее заправки. Эта сфера требует господдержки, считает он.

Работу по переводу техники на газомоторное топливо Минсельхоз ведет в сотрудничестве с "Газпромом". Соответствующее соглашение было подписано в 2023 году. В частности, при содействии "Газпрома" производители сельхозтехники выпустили первые образцы тракторов и комбайна на природном газе. В рамках соглашения определена потребность агропредприятий на 2024 год в газомоторной технике, предназначенной для перевозки сельхозпродукции.