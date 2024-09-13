Аналитик ЦЦИ ждет роста мировых цен на пшеницу в 2025 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На мировом рынке цены на пшеницу в 2025 году будут выше, чем в этом году, на фоне снижения ее предложения, прогнозирует старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова. Она заявила об этом на мероприятии "Пятница с Центром ценовых индексов".

По ее словам, предложение сократится не только из-за снижения урожая в России. "Евросоюз тоже снижает производство, а он тоже крупный экспортер", - сказала она.

В то же время Захарова не исключила появления и других факторов, которые влияют на ценовую ситуацию на рынке. "Могут быть какие-то "черные лебеди". И многое будет зависеть от способности импортеров выдерживать повышение цен. Пока снижение предложения - это фактор роста цен на рынке пшеницы", - сказала она.

Как сообщила Захарова, в настоящее время цена держится на низком уровне - $214-215 за тонну (пшеница протеин 12,5%, FOB Новороссийск). По итогам 2023 году цена составила $258 за тонну, что на $96 ниже, чем годом ранее. Главная причина - большое предложение на рынке, отметила она.

"В марте экспортная цена на пшеницу упала до минимума с 2020 года - $204 за тонну. Майские заморозки подняли ее, но в июне Турция ввела запрет на импорт пшеницы, цены опять просели, - сказала эксперт. - Надеемся, что импорт будет разрешен (запрет действует с 21 июня по 15 октября - ИФ), и это будет хорошим сигналом и для российских экспортеров пшеницы, и для турецких мукомолов".

Захарова сообщила, что по итогам 2023/24 сельхозсезона (июль-июнь) Турция уступила первенство Египту по закупкам российской пшеницы. Причем, отметила она, Египет достаточно большие объемы закупает в рамках тендеров GASC (госагенство по закупкам продовольствия). "По итогам прошлого сезона около 6 млн тонн российской пшеницы было закуплено только по итогам тендеров либо в рамках прямых договоров с GASC", - сказала она.

По мнению эксперта, перспективными для российской пшеницы также являются рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Среди последних она назвала Бангладеш, куда поставки в прошлом сезоне выросли в 2,5 раза, и Индонезию - в 10 раз. "Индонезия интересна и перспективна как рынок, поскольку там растет численность населения и меняются пищевые привычки - от преимущественного потребления риса наблюдается переход на продукты из пшеничной муки", - отметила она.

Центр ценовых индексов - российское ценовое агентство. ЦЦИ публикует котировки на товары российского экспорта, внутреннего рынка и логистику в нефти, газе, угле, химии, агротоварах.