Globaltrans готовит оферту держателям GDR

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC готовит оферту держателям GDR, сообщила компания.

"Внеочередное общее собрание акционеров созвано на 30 сентября 2024 г. для рассмотрения и, в случае признания обоснованным, одобрения проведения рекомендованного тендерного предложения о выкупе GDR компании, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", в объеме, не превышающем количество таких GDR в обращении, по цене 520 рублей за 1 GDR, что соответствует премии в 10% к цене закрытия 12 сентября 2024 года на основной торговой сессии на "Московской биржи"", - сказано в сообщении.

Совет директоров Globaltrans 13 сентября одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, "Московской биржи" и "СПБ Биржи".

В Globaltrans отмечают, что тендерное предложение для акционеров, владеющих GDR через НРД и СПБ Банк (чьи GDR не могли бы торговаться на Лондонской фондовой бирже), предоставляет акционерам возможность монетизировать свои инвестиции в Globaltrans в условиях существующих ограничений финансовой инфраструктуры и сохраняющихся ограничений прав акционеров (включая, в том числе, право голоса, получение дивидендов, конвертацию GDR в обыкновенные акции и т.д.).

"Принимая во внимание значительное количество акций компании в свободном обращении (free-float) - около 55% ее уставного капитала - и тот факт, что держатели GDR и торговые площадки, на которых GDR компании прошли процедуру листинга, находятся в различных юрисдикциях, а для акционеров, владеющих GDR через НРД и СПБ Банк (листинг на Московской и СПБ биржах), существуют ограничения в правах, совет директоров считает, что решения, предложенные на предстоящем ВОСА, наилучшим образом отвечают интересам компании и ее акционеров. Соответственно, совет директоров единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за одобрение проведения тендерного предложения", - отмечает Globaltrans.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тысячи единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций) и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.