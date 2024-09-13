СД Globaltrans одобрил листинг GDR в Астане

C других бирж компания уйдет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans Investment PLC на заседании одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, "Московской биржи" и "СПБ Биржи", сообщила компания.

"Вышеперечисленные решения были приняты на фоне сохраняющихся существенных регуляторных ограничений", - поясняют в Globaltrans отмечая, что торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже были приостановлены с 3 марта 2022 года - "никаких предпосылок для возможного возобновления торгов в обозримом будущем не наблюдается".

Кроме того, в связи с сохраняющимися иностранными ограничениями в отношении российской финансовой инфраструктуры держатели GDR, допущенных к торгам на Московской и "СПБ биржах" и учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", в настоящее время лишены возможности реализовывать свои корпоративные права.

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи". Сроки получения листинга в Казахстане будут определены руководством Globaltrans в установленном порядке и будут зависеть от рыночных условий, завершения необходимых формальностей и других факторов, отмечается в сообщении.

В связи с предлагаемым листингом на Астанинской бирже выпуск новых акций или GDR компании не предполагается.

В связи с делистингом и переходом к единственному листингу на Астанинской бирже тендерное предложение о выкупе GDR, адресованное акционерам, владеющим GDR через НРД и СПБ Банк, будет инициировано прямой или косвенной дочерней структурой компании в форме рекомендованного тендерного предложения о выкупе GDR в объеме, не превышающем количество таких GDR в обращении, по цене 520 руб. за бумагу, при условии одобрения на внеочередном собрании акционеров 30 сентября.

"Компания считает, что тендерное предложение предоставит возможность акционерам, чьи GDR в настоящее время заблокированы в инфраструктуре Московской и "СПБ биржи", монетизировать свои инвестиции в Globaltrans, несмотря на существующие ограничения финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тысячи единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций) и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.