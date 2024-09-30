Собрание акционеров Globaltrans не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC с вопросом по тендерному предложению и цене выкупа GDR признано несостоявшимся 30 сентября из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

Собрание перенесли на 7 октября 2024 года.

"Необходимый кворум не был достигнут, поскольку банк-депозитарий, являющийся эмитентом GDR, не осуществил, насколько известно компании, необходимые действия по сбору голосов держателей GDR, а также не обеспечил участие своего представителя в собрании", - объяснила Globaltrans.

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