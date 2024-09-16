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Brent торгуется у $71,6 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо колеблются утром в понедельник после подъема на минувшей неделе.

К 8:16 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,06%) до $71,57 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,36 (0,5%), до $71,61 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,07 (0,1%), до $68,72 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,32 (0,5%), до $68,65 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 1,5%. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения поставок из-за прошедшего по Мексиканскому заливу урагана "Франсин". Добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако порядка четверти добывающих мощностей по-прежнему не работает.

Внимание рынков направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Аналитики прогнозируют, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена, причем допускают, что сокращение может составить сразу 50 базисных пунктов.

"Рынки ждут решений Федрезерва, и трейдеры придерживаются осторожного подхода", - сказала старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на пять и составило 488 единиц. Число газовых установок повысилось на три и составило 97.

Brent Baker Hughes WTI США Мексиканский залив ФРС
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