Wildberries займется автоматизацией складов сторонних компаний

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Компания Wildberries запустила новое бизнес-направление по автоматизации складов - WB Automation, сообщила ее пресс-служба.

Компания будет предоставлять решения, основанные как на собственных технологиях Wildberries, так и на партнерских продуктах, адаптированных для российского рынка. При этом решения компании рассчитаны не только на маркетплейсы или ритейл, но и компании из других отраслей.

Компания также отмечает, что на данный момент уже ведет работу над несколькими проектами по автоматизации складов партнеров.

Wildberries - крупнейший в России маркетплейс. По итогам 2023 года выручка ООО "Вайлдберриз" (основное юрлицо маркетплейса Wildberries) составила 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года. Чистая прибыль компании составила 18,9 млрд рублей, увеличившись на 87%.