Поиск

Wildberries займется автоматизацией складов сторонних компаний

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Компания Wildberries запустила новое бизнес-направление по автоматизации складов - WB Automation, сообщила ее пресс-служба.

Компания будет предоставлять решения, основанные как на собственных технологиях Wildberries, так и на партнерских продуктах, адаптированных для российского рынка. При этом решения компании рассчитаны не только на маркетплейсы или ритейл, но и компании из других отраслей.

Компания также отмечает, что на данный момент уже ведет работу над несколькими проектами по автоматизации складов партнеров.

Wildberries - крупнейший в России маркетплейс. По итогам 2023 года выручка ООО "Вайлдберриз" (основное юрлицо маркетплейса Wildberries) составила 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года. Чистая прибыль компании составила 18,9 млрд рублей, увеличившись на 87%.

Wildberries Вайлдберриз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

Россия повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70-85%

Россия повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70-85%

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Индексы РТС и МосБиржи завершили неделю ростом

Индексы РТС и МосБиржи завершили неделю ростом

Цена Brent превысила $73 за баррель

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Набиуллина назвала причины снижения российского рынка акций

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

"Дочкам" европейских банков в РФ предписан запрет на отказы в валютных переводах

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Центробанк рассматривал три варианта возможных решений по ставке

Программы льготных автокредитов и лизинга в 2024 году дофинансированы на 14,5 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });