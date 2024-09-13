Объединенные Wildberries и Russ готовят иск на 27 млрд руб. к компании Бакальчука

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ООО "РВБ", совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей, говорится в сообщении объединенной компании.

"В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей", - сообщает компания.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО "ВБ Девелопмент" выступает Владислав Бакальчук.

РВБ утверждает, что компания не выполняла обязательства по договорам, в то время как со стороны Wildberries все обязательства были выполнены, а "ВБ Девелопмент" были перечислены авансовые платежи.

"Мы направили в адрес "ВБ Девелопмент" претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов "ВБ Девелопмент" должен вернуть все авансовые платежи в течение пяти рабочих дней. На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, РВБ приступила к передаче проектов, которыми занималась "ВБ Девелопмент", своей дочерней компании для сохранения темпов строительства и возведения логистических объектов в срок.

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.