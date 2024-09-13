Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries и Russ прокомментировала прогноз по заморозке строительства складов и снижении объема завоза товаров.

"Wildberries до конца 2024 года введет в эксплуатацию дополнительные складские площади, а также расширит существующие, значительно увеличив тем самым количество мест хранения. Всего Wildberries нарастит число мест хранения на 250 млн единиц до конца года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной компании.

Средний срок доставки уже сократили с 80 до 63 часов по стране.

Ранее 13 сентября на пресс-конференции сооснователь Wildberries, учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук предположил, что только 30-40% товаров будут завозиться на Wildberries к концу года в случае, если замороженное сейчас строительство складов не возобновится.

"Сроки доставки удлинятся. (...) Сейчас завозят, условно говоря, 60% от того, что могли бы завести, то будут завозить 30-40%", - ответил Бакальчук журналистам на вопрос о том, что будет к концу года, если замороженное строительство складов не продолжится.

По его данным, сейчас заморожено более 25 площадок строительства складов Wildberries. Их объем строительства равен примерно 3-4 млн кв.м, что соответствует 3% годового ввода в РФ, подчеркнул Бакальчук.

Утром 13 сентября стало известно, что ООО "РВБ", совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей. "В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 987,7 млн рублей", - сообщает компания.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО "ВБ Девелопмент" выступает Владислав Бакальчук. РВБ утверждает, что компания не выполняла обязательства по договорам, в то время как со стороны Wildberries все обязательства были выполнены, а "ВБ Девелопмент" были перечислены авансовые платежи.