Tencent и семья основателей Ubisoft могут выкупить последнюю и сделать ее частной

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent и семья Гиймо рассматривают возможность выкупа основанного последней французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Выкуп и последующий делистинг изучаются наряду с другими вариантами стабилизации бизнеса и повышения стоимости Ubisoft. При этом анализ находится на ранней стадии и может не привести к сделке, уточняет агентство.

На конец апреля Tencent принадлежало 9,2% прав голоса в Ubisoft, семье Гиймо - около 20,5%.

Чешская инвесткомпания AJ Investments и другие миноритарные акционеры Ubisoft выступали за то, чтобы сделать ее частной или продать стратегическому инвестору.

В сентябре акции Ubisoft упали до минимума более чем за десять лет после ухудшения ее финансового прогноза на фоне слабых продаж и задержки выпуска ожидаемой многими игры Assassin's Creed Shadows.

Бумаги французской компании взлетели на максимальные с момента ее выхода на биржу в 1996 году 33,5% по итогам торгов в пятницу после новостей о возможном выкупе. На торгах в понедельник они дешевеют на 3,3%.