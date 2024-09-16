Акционеры "ФосАгро" одобрили промежуточные дивиденды в 117 руб. на акцию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 117 рублей на акцию по итогам I полугодия 2024 года, сообщила компания.

Реестр для их получения закроется 22 сентября.

Общая сумма выплат составит 15,15 млрд рублей.

В июле "ФосАгро" выплатила дивиденды по результатам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 309 рублей на акцию, всего - 40 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

FCF компании во II квартале вырос до 24,8 млрд рублей с 1,8 млрд рублей в I квартале. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 1,34х против 1,58х по итогам I квартала.

Уставный капитал "ФосАгро" разделен на 129 млн 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 2,5 руб.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.