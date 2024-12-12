Акционеры "ФосАгро" утвердили промежуточные дивиденды в 126 рублей на акцию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании 11 декабря приняли решение о выплате промежуточных дивидендов из расчета 126 рублей на акцию, сообщила компания.

Это почти вдвое ниже, чем рекомендация совета директоров, которую компания раскрывала в ноябре (249 руб. на акцию).

"Из предложенных вариантов дивидендных выплат акционеры выбрали данный вариант с учетом предстоящих погашений долговых обязательств в следующем году", - пояснил "Интерфаксу" представитель "ФосАгро".

Общая сумма выплат составит 16,3 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 22 декабря, выплата будет произведена до 4 февраля 2025 года включительно.

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