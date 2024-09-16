Аналитики Citi прогнозируют снижение цены Brent в 2025 году в среднем до $60 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть будут снижаться в 2025 году на фоне избытка предложения на рынке, прогнозируют аналитики Citi Research.

Они ожидают, что средняя стоимость сорта Brent в следующем году составит $60 за баррель. По оценкам экспертов, нефтяной рынок ждет избыток предложения в размере порядка 1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году даже в том случае, если ОПЕК+ сохранит ограничения на добычу на текущем уровне.

ОПЕК+ будет фокусироваться на соблюдении действующих квот, "избегая принятия сложных решений об изменении курса, в частности, как увеличения, так и дальнейшего сокращения добычи, поскольку оба варианта являются болезненными", говорится в обзоре Citi.

Как сообщалось, ранее в этом месяце ОПЕК+ отложила до декабря планировавшееся на октябрь частичное снятие ограничений на добычу.

Рост спроса на нефть в следующем году, прогнозируемый на уровне менее 900 тыс. баррелей в сутки, будет легко покрыт за счет ожидаемого увеличения производства странами, не входящими в ОПЕК, отмечают аналитики Citi. В случае, если ОПЕК+ все-таки начнет снимать ограничения на добычу, избыток нефти на рынке будет больше.

Эксперты Citi ожидают, что в ближайшее время Brent будет торговаться выше отметки в $70 за баррель в связи с потерей поставок нефти из Ливии, а также более четкому соблюдению Россией квот в рамках ОПЕК+.

Они также прогнозируют, что спрос на нефть в Китае в четвертом квартале будет на 300 тыс. б/с в сутки выше, чем годом ранее, учитывая, что он снижался в предыдущие два квартала.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:30 мск составляет $73,21 за баррель, стоимость контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) - $70,39 за баррель.