Дисконты Urals в сентябре находятся на уровне августа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в сентябре (первая половина) находятся в диапазоне $61,2-61,6 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель по итогам всего августа, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся примерно на тех же уровнях - $12,5-12,8 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине сентября снизилась на $6,7 за баррель - с $80,7 в августе до $74 за баррель по итогам первой половины сентября.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в первой половине сентября вырос на $0,5 за баррель - с $12,3 до $12,8 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в сентябре снизилась до $61,2/баррель по сравнению с $68,4 в августе (снижение на $7,2 за баррель.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в сентябре не меняются и составляют $12,45/баррель, при этом цена упала с $68,3 до $61,6 за баррель. Дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk также не изменились в первой половине сентября - $12,55, котировка снизилась с $68,2 до $61,5 за баррель.

Кроме того, по данным Argus, на фоне общего снижения цен на нефть в течение трех дней - 9-11 сентября - цена Urals была ниже ценового потолка. Страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией потолка (price cap). Сейчас price cap установлен на уровне $60 за баррель, котировки Urals 9-11 сентября находились на уровне $57,4-59,6 за баррель, хотя дифференциал к NSD не менялся.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в сентябре снизилась до $69,9 за баррель по сравнению с $76,9 за баррель в июле, а дисконт к NSD чуть вырос - с $3,8 до $4,12 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась до $68 против $72,1 в августе, а дисконт сократился на $1,1 за баррель, составив $3,9 в первой половине сентябре против $5,05/баррель в августе.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины сентября цена Urals в китайской провинции Шаньдун оценивается в $72,2/баррель по сравнению с $77,7/баррель в августе. При этом, если в июне российская Urals торговалась с дисконтом к ICE Brent в $1,79/баррель, в июле дисконт стал нулевым, в августе сформировалась премия в $0,1 за баррель, а в первой половине сентября снова наблюдается нулевой дисконт.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в провинции Шаньдун. Туда поставляется около 40% нефти данного сорта, еще 20% в целом идет в соседние Ляонин и Тяньцзинь по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе провинции ГШаньдун, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.