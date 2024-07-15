Рост ВВП Китая во II квартале замедлился до 4,7%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экономика Китая во втором квартале 2024 года увеличилась на 4,7% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 5,3% в первом квартале и были минимальными с января-марта 2023 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев составило 0,7%. В первом квартале, согласно пересмотренным данным, рост составил 1,5%, а не 1,6%, как сообщалось ранее.

Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

В первом полугодии ВВП Китая увеличился на 5%.

Правительство страны ставит целью добиться 5%-го роста экономики по итогам всего 2024 года. В прошлом году китайский ВВП увеличился на 5,2%.